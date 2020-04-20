«Реал» не собирается продавать Ашрафа Хакими

«Реал» не намерен продавать защитника Ашрафа Хакими, который находится в аренде в дортмундской «Боруссии», сообщает Marca.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что дортмундский клуб хотел бы сохранить у себя 21-летнего марокканца. Кроме того, сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса» и «Челси».

На счету Хакими 7 голов и 10 результативных передач в 37 матчах за «Боруссию Д» в сезоне-2019/20. Его арендное соглашение с немецким клубом, длящееся с лета 2018 года, завершается в конце июня 2020 года.