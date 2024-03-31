«Реал» не проигрывает в чемпионате Испании больше полугода — 18 побед и 6 ничьих

«Реал» обыграл «Атлетик» в матче 30-го тура ла лиги со счетом 2:0.

Команда Карло Анчелотти продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 24 матчей — 18 побед и 6 ничьих.

«Сливочные» последний раз проиграли в ла лиге больше полугода назад — 24 сентября 2023 года в матче с «Атлетико» (1:3). Рекорд турнира принадлежит «Барселоне» — 43 матча без поражений (с апреля 2017-го по май 2018-го).