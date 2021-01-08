«Реал» не может вылететь на игру с «Осасуной» из-за обледенелой полосы
8 января 2021, 23:48
«Реал» испытывает проблемы с вылетом на матч чемпионата Испании против «Осасуны». В Мадриде начался сильный снегопад, из-за чего взлетно-посадочная полоса обледенела. Команда полтора часа провела в самолете, но вылет в Памплону так и не состоялся.
???LTIMA HORA ??— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 8, 2021
? PISTAS DE BARAJAS CERRADAS.
? De momento el Madrid no puede viajar y no hay hora de despegue.
V?a @JLSanchez78 pic.twitter.com/cH3yJyWGCb
При этом лига отказалась переносить игру.
В Памплоне также идет снегопад, и «Осасуна» уже приготовилась к очистке поля перед игрой.
Игра «Осасуна» — «Реал» должна состояться 9 января, начало — в 23.00 по московскому времени.
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