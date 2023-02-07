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Сегодня, 10:48

Роналдиньо: «Надеюсь, Хави войдет в историю «Барселоны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо высказался о главном тренере каталонской команды Хави.

«Хави грамотный тренер. Нелегко выигрывать титулы, но он справляется хорошо, и я надеюсь, что вскоре он войдет в историю клуба. Хави — мой друг. Будем надеяться, что дела и дальше будут идти хорошо, и он сможет выиграть титул», — приводит слова Роналдиньо Sport.es.

Хави работает в «Барселоне» с ноября 2021 года.

Сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 53 очка за 20 матчей. Ближайший преследователь сине-гранатовых — «Реал», который отстает от каталонцев на 8 очков.

Роналдиньо
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
6
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Жирона 20 6 6 8 27-29 24
12
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
13
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 20 6 4 10 23-31 22
15
 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
16
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
17
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 4 : 1
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 1 : 1
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 3 : 1
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 3 : 4
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 1 : 0
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 1 : 0
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 0 : 1
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 3 : 0
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
 2 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 13 2 2
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