Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» — «Леванте»: Бензема вошел в топ-20 бомбардиров в истории ла лиги

15:00
Теги:

Нападающий «Реала» Карим Бензема сделал дубль в матче чемпионата Испании против «Леванте». На счету француза 152 мяча в ла лиге, по этому показателю он вошел в двадцатку лучших в истории, деля 20-е место с Хулио Салинасом.

Лучший бомбардир ла лиги в истории — нынешний капитан «Барселоны» Лионель Месси — 419 мячей. Вторым идет Криштиану Роналду, забивший 311 голов в составе «Реала». Третий — нападающий «Атлетика» сороковых и пятидесятых годов Тельмо Сарра.

Также стоит отметить, что Бензема в 2019 году забил в ла лиге 19 мячей. Это его второй показатель в карьере. В 2011 году он отличился 22 раза, при этом этот год еще продолжается.

Трансляция матча «Реал» — «Леванте»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир