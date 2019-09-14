Нападающий «Реала» Карим Бензема сделал дубль в матче чемпионата Испании против «Леванте». На счету француза 152 мяча в ла лиге, по этому показателю он вошел в двадцатку лучших в истории, деля 20-е место с Хулио Салинасом.

Лучший бомбардир ла лиги в истории — нынешний капитан «Барселоны» Лионель Месси — 419 мячей. Вторым идет Криштиану Роналду, забивший 311 голов в составе «Реала». Третий — нападающий «Атлетика» сороковых и пятидесятых годов Тельмо Сарра.

Также стоит отметить, что Бензема в 2019 году забил в ла лиге 19 мячей. Это его второй показатель в карьере. В 2011 году он отличился 22 раза, при этом этот год еще продолжается.

Трансляция матча «Реал» — «Леванте»