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Сегодня, 09:21

«Реал Бетис» интересуется Нино, которого намерен подписать «Зенит»

Алина Савинова
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«Реал Бетис» заинтересован в подписании защитника «Флуминенсе» Нино, сообщает Globo.

Однако отмечается, что испанский клуб еще не отправил руководству «Флуминенсе» официальное предложение по бразильскому игроку. Пока фаворитом в подписании Нино является «Зенит».

Ранее стало известно, что петербургский клуб готов предложить около 6 миллионов евро за трансфер 26-летнего защитника. По информации журналиста Фабио Алейшо, переговоры между «Флуминенсе» и «Зенитом» находятся в завершающей стадии.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом истекает 31 декабря 2024 года.

Источник: https://www.globo.com/
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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38 тур
2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 2
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 1
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 3 : 1
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 - : -
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 - : -
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 - : -
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 - : -
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
 - : -
4.01 21:15
Севилья – Атлетик
 - : -
4.01 23:30
Лас-Пальмас – Барселона
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Хетафе

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Жирона

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Тони Кроос

Реал

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 5
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Диего Рико

Хетафе

 5
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Чими Авила

Осасуна

 16 2 3
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
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