«Атлетико» уступил «Реалу», потерпев первое поражение в ла лиге

«Атлетико» в матче 13-го тура чемпионата Испании уступил «Реалу» со счетом 0:2.

Отличились Каземиро и Ян Облак, который отправил мяч в собственные ворота.

Подопечные Диего Симеоне не могут обыграть «сливочных» на протяжении четырех матчей подряд. При этом команда потерпела первое поражение в ла лиге.

«Реал» с 23 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице, «Атлетико» с 26 очками — на первой строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Реал» — «Атлетико» — 2:0 (1:0)

Голы: Каземиро, 15 (1:0). Облак, 63 — в свои ворота (2:0).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Асенсио, 79), Серхио Рамос, Варан, Менди, Модрич (Вальверде, 88), Каземиро, Кроос, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор (Родригу, 79).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе (Лоди, 46), Эрмосо, Льоренте, Коке, Эррера (Лемар, 46), Феррейра-Карраско (Корреа, 46), Жоау Феликс (Сауль, 60), Суарес (Кондогбья, 73).

Предупреждения: Каземиро, 36. Лемар, 46. Корреа, 50. Эрмосо, 61.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

12 декабря. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».