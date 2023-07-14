«РБ Спорт»: Обольский стал игроком испанской «Ибицы»

Нападающий Николай Обольский стал игроком испанского клуба «Ибица», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 26-летний россиянин заключил с «Ибицой» контракт, рассчитанный по схеме «1+1». Сезон-2023/24 игрок гарантированно проведет в клубе, а второй год контракта будет автоматически пролонгирован, если клуб вернется в сегунду.

Обольский с 2021 года выступал за «Культураль Леонесу». В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел 36 матчей в составе испанской команды, забил 9 голов и отметился 6 результативными передачами.

В России форвард играл за «Нижний Новгород», «Сочи» и «Динамо».