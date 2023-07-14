«РБ Спорт»: Обольский стал игроком испанской «Ибицы»
Нападающий Николай Обольский стал игроком испанского клуба «Ибица», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 26-летний россиянин заключил с «Ибицой» контракт, рассчитанный по схеме «1+1». Сезон-2023/24 игрок гарантированно проведет в клубе, а второй год контракта будет автоматически пролонгирован, если клуб вернется в сегунду.
Обольский с 2021 года выступал за «Культураль Леонесу». В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел 36 матчей в составе испанской команды, забил 9 голов и отметился 6 результативными передачами.
В России форвард играл за «Нижний Новгород», «Сочи» и «Динамо».
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|И
|В
|Н
|П
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|О
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1
|Барселона
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|0
|0-0
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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