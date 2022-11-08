«Райо Вальекано» забил три гола «Реалу» впервые с 1977 года

«Райо Вальекано» в матче 13-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграл «Реал» (3:2).

Хозяева впервые забили три мяча королевскому клубу с октября 1977 года. Тогда матч также завершился со счетом 3:2.

«Реал» потерпел первое поражение в ла лиге и с 32 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 21 очком — на восьмой строчке.