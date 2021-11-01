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«Райо Вальекано» и «Сельта» сыграли вничью

22:22
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«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Сельтой» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Мадридский клуб набрал 20 очков и занимает шестое место. У «Сельты» 11 очков и 14-е место.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Райо Вальекано» — «Сельта» — 0:0

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Мараш, Бальиу, Гарсия, Катена, Лопес (Трехо, 63), Комесанья, Палазон (Нтека, 73), Валентин (Сисс, 87), Фалькао (Бебе, 73), Альваро Гарсия (Гвардьола, 87).

«Сельта»: Дитуро, Араухо, Мурильо, Васкес, Галан (Фонтан, 61), Суарес (Окай Йокушлу, 80), Тапия, Бельтран (Нолито, 61), Мина (Солари, 23), Мендес, Тиагу Гальярду (Аспас, 80).

Предупреждения: Галан, 45. Солари, 51. Валентин, 65. Мендес, 69. Палазон, 69. Фонтан, 70. Тапия, 81.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

1 ноября. Мадрид. Стадион «Вальекас».

Райо Вальекано — Сельта

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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