«Райо Вальекано» и «Сельта» сыграли вничью
«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Сельтой» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
Мадридский клуб набрал 20 очков и занимает шестое место. У «Сельты» 11 очков и 14-е место.
Чемпионат Испании. Лига 1
12-й тур
«Райо Вальекано» — «Сельта» — 0:0
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Мараш, Бальиу, Гарсия, Катена, Лопес (Трехо, 63), Комесанья, Палазон (Нтека, 73), Валентин (Сисс, 87), Фалькао (Бебе, 73), Альваро Гарсия (Гвардьола, 87).
«Сельта»: Дитуро, Араухо, Мурильо, Васкес, Галан (Фонтан, 61), Суарес (Окай Йокушлу, 80), Тапия, Бельтран (Нолито, 61), Мина (Солари, 23), Мендес, Тиагу Гальярду (Аспас, 80).
Предупреждения: Галан, 45. Солари, 51. Валентин, 65. Мендес, 69. Палазон, 69. Фонтан, 70. Тапия, 81.
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
1 ноября. Мадрид. Стадион «Вальекас».
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