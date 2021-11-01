Хенрик Ларссон ушел из тренерского штаба «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон покинул тренерский штаб клуба.

«Я здесь закончил и это, конечно, грустно. Но так обстоят дела в этой индустрии. Мне больше нечего сказать», — приводит слова Хенрика Aftonbladet.

Henrik Larsson l?mnar FC Barcelona — bekr?ftar sj?lvhttps://t.co/oos4oYuZV7 — Sportbladet (@sportbladet) November 1, 2021

В 2020 году Хенрик Ларссон вошел в тренерский штаб Роналда Кумана, который был уволен 27 октября 2021 года после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

В текущем сезоне «Барселона» занимает 9-е место в чемпионате Испании, набрав 16 очков в 11 матчах.