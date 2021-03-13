Рамос вышел на второе место по победам в ла лиге. Больше только у Месси
Капитан «Реала» Серхио Рамос принял участие в победном матче 27-го тура чемпионата Испании против «Эльче» — 2:1. Для 34-летнего футболиста победа стала 334-й в ла лиге.
Рамос вышел на второе место по данному показателю, догнав своего предшественника в должности капитана «Реала» — вратаря Икера Касильяса. 315 побед Рамос одержал с мадридцами, еще 19 — с «Севильей».
Для достижения этой отметки Рамосу понадобилось 508 игр (39 из них — с «Севильей»).
Рекорд по победам в ла лиге принадлежит капитану «Барселоны» Лионелю Месси — 377.
Методология
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