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«Осасуна» и «Вальядолид» разошлись миром

22:27
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«Осасуна» играла с «Вальядолидом» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

27-й тур

«Осасуна» — «Вальядолид» — 0:0

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, М.Санчес, Эрнандес, Брашанац (Торро, 69), Р.Гарсия (Хони, 70), Монкайола (Мартинес, 85), Кальери (Лопес, 77), Будимир, Барха.

«Вальядолид»: Роберто, Оласа, Янко, Эль-Ямик (Бруно Гонсалес, 85), Фернандес, Алькарас, Меса (Мичел, 79), Орельяна, Оскар Плано (Л.Перес, 90+5), Гвардьола, Вайссман (Кодро, 80).

Предупреждения: Гвардьола, 21. Барха, 24. Фернандес, 34. Вайссман, 56. Монкайола, 85.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

13 марта. Памплона. Стадион «Эль Садар».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

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