«Осасуна» и «Вальядолид» разошлись миром
«Осасуна» играла с «Вальядолидом» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Чемпионат Испании. Лига 1
27-й тур
«Осасуна» — «Вальядолид» — 0:0
«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, М.Санчес, Эрнандес, Брашанац (Торро, 69), Р.Гарсия (Хони, 70), Монкайола (Мартинес, 85), Кальери (Лопес, 77), Будимир, Барха.
«Вальядолид»: Роберто, Оласа, Янко, Эль-Ямик (Бруно Гонсалес, 85), Фернандес, Алькарас, Меса (Мичел, 79), Орельяна, Оскар Плано (Л.Перес, 90+5), Гвардьола, Вайссман (Кодро, 80).
Предупреждения: Гвардьола, 21. Барха, 24. Фернандес, 34. Вайссман, 56. Монкайола, 85.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
13 марта. Памплона. Стадион «Эль Садар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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