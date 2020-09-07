Рамон Кальдерон: «Зидан просил сохранить Роналду и продать Бэйла, но Перес сделал наоборот»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон поделился информацией об конфликте Гарета Бэйла с главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом. В прошедшем сезоне валлиец неоднократно показывал, что не заинтересован в клубных успехах и давал понять, что не хочет остаться.

— Я знаю, что в прошлом сезоне в последний день трансферного окна поступило предложение из премьер-лиги, — цитирует TalkSport Кальдерона. — Они предложили 100 миллионов, но «Реал» отклонил предложение, потому что думал сохранить Бэйла.

Он пришел в 2013 году, подписав шестилетний контракт. И очень странно, что в 2016-м клуб решил продлить контракт до 2022-го. Не знаю, почему, но в конце сезона-2017/18 Зидан сказал президенту сохранить Криштиану Роналду и продать Бэйла.

Президент сделал наоборот, и Зидан ушел. С этого момента между Бэйлом и Зиданом возникли разногласия.