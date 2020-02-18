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Радченко — единственный россиянин, забивший три мяча «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»

03:50
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко вспомнил о голах «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». Дважды он забивал за «Спартак», еще раз за «Расинг».

— Гол Смолова в ворота «Рала» на «Сантьяго Бернабеу» напомнил мне о моих голах на этом стадионе, — написал Радченко в своем Instagram. — Незабываемое ощущение! И еще, я узнал, что остаюсь единственным российским футболистом, забившим три мяча в официальных матчах против «Реала» на этом прекрасном стадионе!

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