Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко вспомнил о голах «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». Дважды он забивал за «Спартак», еще раз за «Расинг».

— Гол Смолова в ворота «Рала» на «Сантьяго Бернабеу» напомнил мне о моих голах на этом стадионе, — написал Радченко в своем Instagram. — Незабываемое ощущение! И еще, я узнал, что остаюсь единственным российским футболистом, забившим три мяча в официальных матчах против «Реала» на этом прекрасном стадионе!