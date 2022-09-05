Пьянич получил предложение от клуба из ОАЭ
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич получил предложение от клуба из ОАЭ. На 32-летнего боснийца претендует клуб «Шарджа», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ему предлагают заключить контракт на три года.
Ему Пьянич примет это предложение, то «Барселона» готова отпустить футболиста, который не входит в планы главного тренера каталонцев Хави.
Прошедший сезон Пьянич провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал 4 результативные передачи в 26 матчах. Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|11-4
|12
|
2
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|11-1
|10
|
3
|Вильярреал
|4
|3
|1
|0
|9-0
|10
|
4
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|
5
|Осасуна
|4
|3
|0
|1
|6-3
|9
|
6
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Р. Сосьедад
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|
8
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|5-1
|7
|
9
|Сельта
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
10
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|6-3
|6
|
11
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|
12
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
13
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|2-8
|4
|
14
|Жирона
|4
|1
|1
|2
|4-4
|4
|
15
|Альмерия
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
16
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
17
|Севилья
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
18
|Эльче
|4
|0
|1
|3
|1-9
|1
|
19
|Хетафе
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1
|
20
|Кадис
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
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8 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.09
|22:00
|
Сельта – Кадис
|3 : 0
|3.09
|15:00
|
Мальорка – Жирона
|1 : 1
|3.09
|17:15
|
Реал – Бетис
|2 : 1
|3.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|1 : 1
|3.09
|22:00
|
Севилья – Барселона
|0 : 3
|4.09
|15:00
|
Осасуна – Р. Вальекано
|2 : 1
|4.09
|17:15
|
Атлетик – Эспаньол
|0 : 1
|4.09
|19:30
|
Вильярреал – Эльче
|4 : 0
|4.09
|22:00
|
Валенсия – Хетафе
|5 : 1
|5.09
|22:00
|
Вальядолид – Альмерия
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Яго Аспас
Сельта
|5
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|4
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Жюль Кунде
Барселона
|2
|
|
Давид Алаба
Реал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|3
|1
|1
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|3
|1
|1
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|3
|1
|1
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