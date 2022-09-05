Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

5 сентября, 21:04

Пьянич на этой неделе улетит в ОАЭ для завершения трансфера в местный клуб

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб «Шарджа» сделал предложение о трансфере 32-летнего боснийца. Ожидается, что уже во вторник, 6 сентября, он улетит в ОАЭ, чтобы завершить переговоры.

Окончательное решение остается за боснийцем. Его привлекает идея с переходом в «Аль-Шарджа», и сделка может быть заключена в ближайшее время, поскольку стороны обсуждают последние детали соглашения.

Прошедший сезон Пьянич провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал 4 результативные передачи в 26 матчах. Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года.

Миралем Пьянич
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пьянич получил предложение от клуба из ОАЭ

Источник: «Барселона» и «Реал» следят за Арсеном Захаряном
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 11-4 12
2
 Барселона 4 3 1 0 11-1 10
3
 Вильярреал 4 3 1 0 9-0 10
4
 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
5
 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
8
 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
9
 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
10
 Валенсия 4 2 0 2 6-3 6
11
 Мальорка 4 1 2 1 4-3 5
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 3-4 4
13
 Вальядолид 4 1 1 2 2-8 4
14
 Жирона 4 1 1 2 4-4 4
15
 Альмерия 4 1 1 2 4-5 4
16
 Эспаньол 4 1 1 2 4-7 4
17
 Севилья 4 0 1 3 3-8 1
18
 Эльче 4 0 1 3 1-9 1
19
 Хетафе 4 0 1 3 2-11 1
20
 Кадис 4 0 0 4 0-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.09 22:00
Сельта – Кадис
 3 : 0
3.09 15:00
Мальорка – Жирона
 1 : 1
3.09 17:15
Реал – Бетис
 2 : 1
3.09 19:30
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 1
3.09 22:00
Севилья – Барселона
 0 : 3
4.09 15:00
Осасуна – Р. Вальекано
 2 : 1
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 0 : 1
4.09 19:30
Вильярреал – Эльче
 4 : 0
4.09 22:00
Валенсия – Хетафе
 5 : 1
5.09 22:00
Вальядолид – Альмерия
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 5
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Барселона

 2
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 3 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 3 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости