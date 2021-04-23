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«ПСЖ» хочет видеть в команде Варана

15:12
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«ПСЖ» сделал предложение защитнику «Реала» Рафаэлю Варану о переходе в команду, сообщает As.

По данным источника, француз может отказать мадридскому клубу в продлении соглашения, которое рассчитано до лета 2022 года. Если «Реал» не улучшит его условия, 27-летний игрок покинет клуб.

Сам футболист хотел бы перейти не в «ПСЖ», а «Манчестер Юнайтед», который также заинтересован в нем.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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