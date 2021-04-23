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Азар может сыграть с «Бетисом»

17:47
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что нападающий команды, Эден Азар может принять участие в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».

«Азар вернулся в состав, это еще одна хорошая новость для нас. Кроос пропустит игру, Модрич сможет сыграть», — приводит официальный сайт «Реала» слова Зидана.

В сезоне-2020/21 Азар провел 14 матчей за «Реал», на его счету 3 гола. 30-летний бельгиец не появлялся на поле с 13 марта из-за мышечного повреждения.

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/en/news/2021/04/23/zidane-we-have-difficult-matches-right-to-the-end-and-we-have-to-play-at-a-high-level-for-90-minutes

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