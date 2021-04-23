Азар может сыграть с «Бетисом»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что нападающий команды, Эден Азар может принять участие в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».
«Азар вернулся в состав, это еще одна хорошая новость для нас. Кроос пропустит игру, Модрич сможет сыграть», — приводит официальный сайт «Реала» слова Зидана.
В сезоне-2020/21 Азар провел 14 матчей за «Реал», на его счету 3 гола. 30-летний бельгиец не появлялся на поле с 13 марта из-за мышечного повреждения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/en/news/2021/04/23/zidane-we-have-difficult-matches-right-to-the-end-and-we-have-to-play-at-a-high-level-for-90-minutes
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