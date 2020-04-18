«Признания Аршавина: много алкоголя, стриптиз-клуб и... лошадь». Marca посвятила русскому футболисту материал

Известное испанское издание Marca опубликовало материала, который посвящен бывшему нападающему сборной России Андрею Аршавину. Статья вышла под заголовком «Признания Аршавина: много алкоголя, стриптиз-клуб и... лошадь».

«Андрей Аршавин провел в ноябре 2018 года, в возрасте 37 лет, последний матч в качестве профессионального футболиста. Он сделал это в составе «Кайрата» из Казахстана, вдали от больших лиг, и с тем же детским выражением лица, которым поражал всех на чемпионате Европы в 2008 году. Необычайно талантливый футболист на поле и бесшабашный парень за его пределами.

Окунувшись в его биографию Аршавина, которая получила название «555 вопросов и ответов о женщинах, деньгах, политике и футболе», можно найти оправдания такому безрассудству. Мать дважды разводилась: «Он никогда ни в чем меня не обвинял», — говорит она. Трамвай, задевший его и подкинувший на 10 метров над землей, когда он шел на тренировку. Боязнь темноты и глубин океана из-за «существ, которые там обитают». Что-то должно было случиться. Возможно, какое-то разочарование в любви. «По моему мнению, женщины и мужчины — совершенно разные существа. Если бы у меня была возможность запретить женщинам водить машины, я бы сделал это, не думая лишний раз».

Аршавин попадал в скандалы в стиле «рок-звезды»: большое количество алкоголя, стриптиз-клуб, две «подруги», полицейский патруль... и лошадь. На видео попали кадры, который скомпрометировали модель Ольгу Семенову, а на самого Аршавина они навлекли гнев жены, которая обещала «сопернице» «отрезать пальцы».

И последнее по порядку, но не по значению — он мог говорить об отсутствии «чистоты» на Олимпийских играх: «На мой взгляд, во всех видах спорта есть допинг. Просто невозможно выступать без допинга. В плавании, лыжах или велоспорте — везде есть допинг».

Самый большой успех к Аршавину пришел в «Зените», когда он выиграл с клубом первый после распада СССР титул чемпионов страны в 2007 году, а в 2008 году завоевал Кубок УЕФА, после того как «Зенит» разгромил всемогущую «Баварию» в полуфинале в ответном матче со счетом 4:0.

У Аршавина было несколько столкновений с прессой и болельщиками, но в истории остались его 165 голов и более 200 результативных передач", — говорится в материале.