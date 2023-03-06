Президент «Реала» провел переговоры с Анчелотти после неудачного матча с «Бетисом»

Президент «Реала» Флорентино Перес после ничейного матча ла лиги с «Бетисом» (0:0) провел переговоры с главным тренером команды Карло Анчелотти, сообщает Relevo.

По данным источника, беседа функционера со специалистом длилась настолько долго, что Анчелотти опоздал на пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что отношения между Флорентино Пересом и Карло Анчелотти стали напряженными.

«Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на 9 очков.