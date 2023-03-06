Март станет ключевым месяцем для Анчелотти в «Реале»

Ключевым месяцем для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти станет март, сообщает журналист ESPN Родриго Фаэз. По итогам этого отрезка определится судьба 63-летнего итальянского специалиста в клубе.

В марте «Реал» сыграет ответный матч за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (счет первого матча 5:2), а также два матча ла лиги — дома с «Эспаньолом» и на выезде с «Барселоной».

После 24 туров чемпионата Испании «Реал» (53 очка) отстает от каталонцев на 9 очков.