Захарян: «Я всегда мечтал играть в Испании. Как только услышал про «Реал Сосьедад», сразу решил сюда перейти»

Новичок «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о том, почему принял предложение «Реал Сосьедад».

«Для меня это большой клуб. Я всегда мечтал играть в Испании. И как только я услышал про «Реал Сосьедад», я сразу решил, что должен сюда перейти. Я всегда следил за испанским футболом и «Реал Сосьедад» всегда был в топе для меня», — сказал Захарян на пресс-конференции.

19 августа испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с командой из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Захарян является воспитанником «Динамо». Он выступал за основную команду московского клуба с 2020 года. В составе бело-голубых полузащитник стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22.