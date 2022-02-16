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Сегодня, 15:12

Президент «Бетиса» Харо, заявил что сумма отступных за Фекира составляет 100 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент «Бетиса» Анхель Харо прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к полузащитнику Набилю Фекиру.

«Я не осмелюсь сказать, что Фекир сейчас лучший в Ла Лиге, но его игра — настоящее зрелище, цитирует Харо Diario Sport. — Надеюсь, что он задержится в «Бетисе» как можно дольше. У него отступные в размере 100 млн евро. Я не переживаю. Если большие клубы интересуются им, значит, он в отличной форме».

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить «Бетису» 60 миллионов евро за Фекира.

В сезоне-2021/22 Фекир провел 29 матчей за «Бетис», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/betis-avisa-barca-fekir-hay-13245661
Набиль Фекир
Футбол
ФК Барселона
ФК Бетис
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И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 23 1 8 14 23-50 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Вильярреал

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 21 1 7
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