Президент «Бетиса» Харо, заявил что сумма отступных за Фекира составляет 100 миллионов евро

Президент «Бетиса» Анхель Харо прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к полузащитнику Набилю Фекиру.

«Я не осмелюсь сказать, что Фекир сейчас лучший в Ла Лиге, но его игра — настоящее зрелище, цитирует Харо Diario Sport. — Надеюсь, что он задержится в «Бетисе» как можно дольше. У него отступные в размере 100 млн евро. Я не переживаю. Если большие клубы интересуются им, значит, он в отличной форме».

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить «Бетису» 60 миллионов евро за Фекира.

В сезоне-2021/22 Фекир провел 29 матчей за «Бетис», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.