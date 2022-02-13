«Барселона» готова заплатить «Бетису» 60 миллионов евро за Фекира

«Барселона» интересуется полузащитником «Бетиса» Набилем Фекиром, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб готов предложить за 28-летнего француза 60 миллионов евро в летнее трансферное окно. Сообщается, что в трансфере заинтересован президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

В сезоне-2021/22 Фекир провел 29 матчей за «Бетис», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Вчера сообщалось, что «Бетис» готов продать Фекира за 80 миллионов евро.