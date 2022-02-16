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Сегодня, 15:59

Хави — о 100 днях во главе «Барселоны»: «Похоже на 100 лет, потому что происходили неожиданные вещи»

Хави подвел итоги первых 100 дней во главе «Барселоны»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги первых 100 дней во главе каталонской команды.

«Похоже на 100 лет, потому что происходили неожиданные вещи — коронавирус, зимнее трансферное окно, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Я пытаюсь вернуть «Барселону» туда, где она заслуживает находиться, но предстоит много работы«.

Тренер считает, что сложившаяся ситуация поможет членам команды вырасти как личностям.

«Барселона» поднимаемся на более высокие места в чемпионате, что говорит о том, что мы на правильном пути, об этом говорят и результаты», — сказал он.

После 24 туров ла лиги «Барселоны» набрала 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов.

Завтра, 17 февраля, каталонская команда сыграет в первом матче 1/16 Лиги Европы с «Наполи». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220216/1001751616/barcelona-rueda-prensa-xavi-pedri-directo-ultima-hora.html
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 23 1 8 14 23-50 11
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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