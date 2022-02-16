Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги первых 100 дней во главе каталонской команды.

«Похоже на 100 лет, потому что происходили неожиданные вещи — коронавирус, зимнее трансферное окно, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Я пытаюсь вернуть «Барселону» туда, где она заслуживает находиться, но предстоит много работы«.

Тренер считает, что сложившаяся ситуация поможет членам команды вырасти как личностям.

«Барселона» поднимаемся на более высокие места в чемпионате, что говорит о том, что мы на правильном пути, об этом говорят и результаты», — сказал он.

После 24 туров ла лиги «Барселоны» набрала 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов.

Завтра, 17 февраля, каталонская команда сыграет в первом матче 1/16 Лиги Европы с «Наполи». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.