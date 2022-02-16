Хави — о 100 днях во главе «Барселоны»: «Похоже на 100 лет, потому что происходили неожиданные вещи»
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги первых 100 дней во главе каталонской команды.
«Похоже на 100 лет, потому что происходили неожиданные вещи — коронавирус, зимнее трансферное окно, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Я пытаюсь вернуть «Барселону» туда, где она заслуживает находиться, но предстоит много работы«.
Тренер считает, что сложившаяся ситуация поможет членам команды вырасти как личностям.
«Барселона» поднимаемся на более высокие места в чемпионате, что говорит о том, что мы на правильном пути, об этом говорят и результаты», — сказал он.
После 24 туров ла лиги «Барселоны» набрала 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов.
Завтра, 17 февраля, каталонская команда сыграет в первом матче 1/16 Лиги Европы с «Наполи». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|16
|6
|2
|48-20
|54
|
2
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
|Бетис
|24
|13
|4
|7
|45-29
|43
|
4
|Барселона
|23
|10
|9
|4
|38-27
|39
|
5
|Атлетико
|23
|11
|6
|6
|42-33
|39
|
6
|Р. Сосьедад
|23
|10
|8
|5
|24-21
|38
|
7
|Вильярреал
|24
|9
|9
|6
|38-23
|36
|
8
|Атлетик
|24
|8
|10
|6
|25-21
|34
|
9
|Осасуна
|24
|8
|8
|8
|25-27
|32
|
10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|
11
|Р. Вальекано
|23
|9
|4
|10
|27-27
|31
|
12
|Валенсия
|24
|7
|9
|8
|36-38
|30
|
13
|Эспаньол
|24
|7
|7
|10
|29-34
|28
|
14
|Эльче
|24
|6
|8
|10
|26-33
|26
|
15
|Мальорка
|23
|6
|8
|9
|22-36
|26
|
16
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-27
|25
|
17
|Гранада
|24
|5
|9
|10
|26-36
|24
|
18
|Алавес
|24
|5
|5
|14
|19-39
|20
|
19
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
|
20
|Леванте
|23
|1
|8
|14
|23-50
|11
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|22
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|21
|1
|7