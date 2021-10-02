Президент «Барселоны» заявил, что не собирается увольнять Кумана

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не собирается увольнять главного тренера команды Роналда Кумана.

«Куман останется. Он продолжит тренировать «Барселону» вне зависимости от того, как закончится сегодняшняя игра с «Атлетико». Роналд заслуживает доверия, он — легенда «Барселоны». Я ценю то, что он решился возглавить нашу команду в такое непростое время», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Лапорты.

Barcelona president Laporta: «Koeman will stay. He will continue to be the coach regardless of tonight game result. He deserves a margin of confidence, he's Barcelona legend. I appreciate how he has accepted to coach the club in these difficult times». ? #FCB #Koeman pic.twitter.com/mBwMy1SeLU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2021

Роналд Куман возглавляет «Барселону» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне «сине-гранатовые» под руководством нидерландца стартовали с двух поражений в Лиге чемпионов и занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 12 очками в 6 матчах. Ранее сообщалось, что Куман может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов.

Сегодня, 2 октября «Барселона» сыграет на выезде против «Атлетико» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22.00 (мск).