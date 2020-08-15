Президент «Барселоны» встречался с Покеттино на этой неделе

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу общался с бывшим главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, сообщает журналиста Cadena Ser Catalunya Сике Родригес.

По данным источника, на встрече, которая прошла на этой неделе, обсуждалось возможное назначение аргентинца на пост главного тренера каталонского клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен будет уволен со своей должности после крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8).

Последним местом работы Покеттино был «Тоттенхэм», с которым он вышел в финал Лиги чемпионов и стал вице-чемпионом АПЛ.