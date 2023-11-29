Президент «Барселоны»: «Я очень рад за Хави, он заслужил то, чего достиг»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об отношении к Хави Эрнандесу, который 28 ноября вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что специалиста могут уволить в случае потери очков в матче с «Порту» в Лиге чемпионов.

«Я очень рад за Хави, он заслужил то, чего достиг. Он прошел с командой сквозь сложные ситуации, ему приходилось справляться с травмами. Матч с «Порту»? Был рад видеть голы двух Жоау. Также мне понравилось, как Педри пробежал 13 километров и тем самым заменил Гави. Френки де Йонг? С ним мы непобедимы», — сказал Лапорта на пресс-конференции.

«Барселона» (12 очков) занимает первое место в группе H. Каталонцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

После 14 туров ла лиги «Барса» идет на 4-м месте турнирной таблицы, набрав 31 очко.