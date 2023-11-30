«Мальорка» и «Кадис» сыграли вничью

«Мальорка» и «Кадис» не выявили победителя в перенесенном матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моикс» в Пальма де Майорка.

Полузащитник гостей Рубен Алькарас на 12-й минуте забил гол и вывел свою команду вперед. Перед самым перерывом хозяева отыгрались благодаря мячу Абдона Пратса. Во второй половине встречи голов забито не было.

«Кадис» с 11 очками занимает 16-е место, опережая на 1 очко «Мальорку», идущую на 17-й строчке.