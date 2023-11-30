«Мальорка» и «Кадис» сыграли вничью
«Мальорка» и «Кадис» не выявили победителя в перенесенном матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моикс» в Пальма де Майорка.
Полузащитник гостей Рубен Алькарас на 12-й минуте забил гол и вывел свою команду вперед. Перед самым перерывом хозяева отыгрались благодаря мячу Абдона Пратса. Во второй половине встречи голов забито не было.
«Кадис» с 11 очками занимает 16-е место, опережая на 1 очко «Мальорку», идущую на 17-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|14
|11
|2
|1
|31-9
|35
|
2
|Жирона
|14
|11
|2
|1
|32-17
|35
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|30-12
|31
|
4
|Барселона
|14
|9
|4
|1
|27-14
|31
|
5
|Р. Сосьедад
|14
|7
|4
|3
|25-17
|25
|
6
|Атлетик
|14
|7
|4
|3
|26-18
|25
|
7
|Бетис
|14
|6
|6
|2
|18-16
|24
|
8
|Хетафе
|14
|4
|7
|3
|17-18
|19
|
9
|Р. Вальекано
|14
|4
|7
|3
|16-18
|19
|
10
|Валенсия
|14
|5
|4
|5
|16-18
|19
|
11
|Лас-Пальмас
|14
|5
|3
|6
|11-13
|18
|
12
|Вильярреал
|14
|4
|3
|7
|21-25
|15
|
13
|Алавес
|14
|4
|3
|7
|14-19
|15
|
14
|Осасуна
|14
|4
|2
|8
|16-24
|14
|
15
|Севилья
|13
|2
|6
|5
|19-19
|12
|
16
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|11-21
|11
|
17
|Мальорка
|14
|1
|7
|6
|13-20
|10
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|14
|1
|4
|9
|19-33
|7
|
20
|Альмерия
|14
|0
|3
|11
|16-37
|3
Результаты / календарь
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38 тур
|1.12
|23:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|- : -
|2.12
|16:00
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|2.12
|18:15
|
Атлетик – Р. Вальекано
|- : -
|2.12
|20:30
|
Реал – Гранада
|- : -
|2.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|3.12
|16:00
|
Мальорка – Алавес
|- : -
|3.12
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|- : -
|3.12
|20:30
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
|3.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|4.12
|23:00
|
Сельта – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|12
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|10
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|12
|1
|4
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