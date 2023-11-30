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Сегодня, 01:31

«Мальорка» и «Кадис» сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Мальорка» и «Кадис» не выявили победителя в перенесенном матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моикс» в Пальма де Майорка.

Полузащитник гостей Рубен Алькарас на 12-й минуте забил гол и вывел свою команду вперед. Перед самым перерывом хозяева отыгрались благодаря мячу Абдона Пратса. Во второй половине встречи голов забито не было.

«Кадис» с 11 очками занимает 16-е место, опережая на 1 очко «Мальорку», идущую на 17-й строчке.

Испания. Ла Лига. 13-й тур
29 нояб, 23:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
1:1
Кадис
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/
Футбол
ФК Кадис
ФК Мальорка
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 14 11 2 1 32-17 35
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 14 7 4 3 26-18 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Хетафе 14 4 7 3 17-18 19
9
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
10
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
11
 Лас-Пальмас 14 5 3 6 11-13 18
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
17
 Мальорка 14 1 7 6 13-20 10
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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38 тур
1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 - : -
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 - : -
2.12 20:30
Реал – Гранада
 - : -
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 - : -
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 - : -
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
 - : -
3.12 23:00
Барселона – Атлетико
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4.12 23:00
Сельта – Кадис
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