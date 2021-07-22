Президент «Атлетико» заявил, что фанаты клуба не простят Гризманну уход в «Барселону»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо считает, что фанаты мадридцев не простят клуб в случае возвращения форварда Антуана Гризманна. 16 июля сообщалось, что нападающий близок к возвращению в «Атлетико».

«Я не знаю, как проходит обмен. Вы спрашиваете не того человека. Простят ли наши фанаты Гризманна? Не думаю», — цитирует Сересо AS.

Гризманн выступал в составе «Атлетико» с 2014 по 2019 год. Текущий контракт игрока с «Барселоной» истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне француз сыграл 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 13 результативных передач.