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Алаба провел первую тренировку в составе «Реала»

13:32
Давид Алаба. Фото Twitter
Давид Алаба. Фото Twitter
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Защитник Давид Алаба провел первую тренировку в составе «Реала», сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Вчера, 21 июля, «королевский клуб» провел презентацию 29-летнего австрийца.

Алаба перешел в «Реал» на правах свободного агента из «Баварии». Футболист подписал контракт с мадридским клубом на пять лет.

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Иван Торопцев все материалы автора

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