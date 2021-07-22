Защитник Давид Алаба провел первую тренировку в составе «Реала», сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Вчера, 21 июля, «королевский клуб» провел презентацию 29-летнего австрийца.

Алаба перешел в «Реал» на правах свободного агента из «Баварии». Футболист подписал контракт с мадридским клубом на пять лет.