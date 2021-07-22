Алаба провел первую тренировку в составе «Реала»
13:32
Защитник Давид Алаба провел первую тренировку в составе «Реала», сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Вчера, 21 июля, «королевский клуб» провел презентацию 29-летнего австрийца.
? ?Primer entrenamiento de @David_Alaba en #RMCity! pic.twitter.com/Ql8eEJ1bGD— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 22, 2021
Алаба перешел в «Реал» на правах свободного агента из «Баварии». Футболист подписал контракт с мадридским клубом на пять лет.
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