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«Барселона» предлагает Гризманна клубам АПЛ

19:45
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«Барселона» все еще пытается продать нападающего Антуана Гризманна, сообщает L'Equipe.

По данным источника, агенты каталонского клуба предложили услуги француза «Манчестер Сити» и «Тоттенхэму». Таким образом «Барселона» намерена разгрузить зарплатную ведомость.

Сам футболист хочет вернуться в «Атлетико», однако в мадридском клубе не уверены, что болельщики смогут простить игрока.

В прошлом сезоне Гризманн провел 51 матч за «Барселону», забил 20 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с сине-гранатовыми действует до конца июня 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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