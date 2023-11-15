Вальверде — о нападении на игрока «Вильярреала»: «Ни о чем не жалею. Скажешь о моей семье — это перестает быть футболом»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался об истории с нападением на хавбека «Вильярреала» Алекса Баэну.

Конфликт между игроками случился после матча 28-го тура предыдущего сезона, в котором «Реал» уступил «Вильярреалу» (2:3).

Сообщалось, что Баэна в ходе игры грубо высказался о тяжелом ходе беременности жены Вальверде, которая могла потерять ребенка. После финального свистка Вальверде встретился с Баэной на парковке и ударил его в лицо.

«В апреле, после матча с»Вильярреалом», все пошло прахом. Все читали заголовки. Все знают две стороны «истории». Я не хочу, чтобы эти ужасные вещи снова всплыли на поверхность.

На футбольном поле ты можешь говорить мне все, что захочешь, и меня это не расстроит. Боже мой, я уругваец. Но есть определенные границы, которые нельзя пересекать. Не как футболисту, а как человеку.

Скажете о моей семье, и это перестает быть футболом. В тот день линия была пересечена. Должен ли я был отреагировать? Возможно, нет. Возможно, мне следовало вернуться домой, чтобы разделить гамбургер со своим сыном, съесть несколько наггетсов и посмотреть с ним мультфильмы. Но я человек, иногда нужно постоять за свою семью.

Мне было больно видеть, как СМИ изображают меня жестоким парнем, было сказано много лжи. Но я могу честно сказать, что ни о чем не жалею, потому что это заставило меня еще больше вырасти как личность и сделало нашу семью более сплоченной, чем когда-либо», — приводит слова Вальверде The Player’s Tribune.