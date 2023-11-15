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Вальверде — о нападении на игрока «Вильярреала»: «Ни о чем не жалею. Скажешь о моей семье — это перестает быть футболом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федерико Вальверде.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался об истории с нападением на хавбека «Вильярреала» Алекса Баэну.

Конфликт между игроками случился после матча 28-го тура предыдущего сезона, в котором «Реал» уступил «Вильярреалу» (2:3).

Сообщалось, что Баэна в ходе игры грубо высказался о тяжелом ходе беременности жены Вальверде, которая могла потерять ребенка. После финального свистка Вальверде встретился с Баэной на парковке и ударил его в лицо.

«В апреле, после матча с»Вильярреалом», все пошло прахом. Все читали заголовки. Все знают две стороны «истории». Я не хочу, чтобы эти ужасные вещи снова всплыли на поверхность.

На футбольном поле ты можешь говорить мне все, что захочешь, и меня это не расстроит. Боже мой, я уругваец. Но есть определенные границы, которые нельзя пересекать. Не как футболисту, а как человеку.

Скажете о моей семье, и это перестает быть футболом. В тот день линия была пересечена. Должен ли я был отреагировать? Возможно, нет. Возможно, мне следовало вернуться домой, чтобы разделить гамбургер со своим сыном, съесть несколько наггетсов и посмотреть с ним мультфильмы. Но я человек, иногда нужно постоять за свою семью.

Мне было больно видеть, как СМИ изображают меня жестоким парнем, было сказано много лжи. Но я могу честно сказать, что ни о чем не жалею, потому что это заставило меня еще больше вырасти как личность и сделало нашу семью более сплоченной, чем когда-либо», — приводит слова Вальверде The Player’s Tribune.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал
Федерико Вальверде
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 2 : 1
12.11 20:30
Севилья – Бетис
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12.11 23:00
Атлетико – Вильярреал
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Диего Рико

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 5
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Нико Уильямс

Атлетик

 5
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Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 11 2 2
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Атлетик

 10 1 0
Алекс Баэна

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