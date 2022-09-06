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6 сентября, 06:49

Кроос о финансовом превосходстве АПЛ: «Футболисты смотрят не только на зарплату»

Полузащитник «Реала» Кроос высказался о финансовом превосходстве АПЛ над другими лигами
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о финансовом превосходстве английской премьер-лиги (АПЛ) над другими лигами. 32-летний немец отметил, что английские клубы в прошедшем сезоне не выиграли ни одного еврокубка.

«Клубы АПЛ в этом сезоне не выиграли ни одного еврокубка, — приводит Marca слова Крооса из подкаста OMR. — За телевизионные трансляции в Англии получают значительно больше денег, но это не привело к тому, что английские клубы выиграли все. Слава Богу, футболисты смотрят не только на зарплату, но и на то, чтобы выиграть много титулов и расти дальше».

В прошедшем сезоне Кроос выиграл ла лигу и Лигу чемпионов в составе мадридского клуба.

Источник: https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2022/09/05/6315c6c222601df25b8b457d.html

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2
 Барселона 4 3 1 0 11-1 10
3
 Вильярреал 4 3 1 0 9-0 10
4
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5
 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
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 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
9
 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
10
 Валенсия 4 2 0 2 6-3 6
11
 Мальорка 4 1 2 1 4-3 5
12
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