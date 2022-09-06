Кроос о финансовом превосходстве АПЛ: «Футболисты смотрят не только на зарплату»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о финансовом превосходстве английской премьер-лиги (АПЛ) над другими лигами. 32-летний немец отметил, что английские клубы в прошедшем сезоне не выиграли ни одного еврокубка.

«Клубы АПЛ в этом сезоне не выиграли ни одного еврокубка, — приводит Marca слова Крооса из подкаста OMR. — За телевизионные трансляции в Англии получают значительно больше денег, но это не привело к тому, что английские клубы выиграли все. Слава Богу, футболисты смотрят не только на зарплату, но и на то, чтобы выиграть много титулов и расти дальше».

В прошедшем сезоне Кроос выиграл ла лигу и Лигу чемпионов в составе мадридского клуба.