Анчелотти: «Азару и Менди не хватает спортивной подготовки»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре хавбека Эдена Азара и защитника Ферлана Менди в матче 34-го тура ла лиги с «Хетафе» (1:0).

«Они оба преуспели. Им не хватает спортивной подготовки. Менди планировал отыграть 45 минут. Он чувствовал себя хорошо и мог бы продолжать, но я предпочел снять его. Азар тоже, 60 минут для игрока, который мало играл, было достаточно. Он внес свой вклад в команду», — приводит слова Анчелотти пресс-служба мадридского клуба.

17 мая мадридцам предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча проходила на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:1.