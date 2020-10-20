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Пике согласен пойти на снижение зарплаты

08:44
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что готов пойти на снижение зарплаты, сообщает AS.

Ранее готовность пойти на такие меры выразили вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Клеман Лангле и хавбек Френки де Йонг. Отмечается, что некоторые футболисты пошли на снижение зарплат еще в сентябре. В их число входят Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Соглашение между Пике и «Барсой» действует до июня 2022 года.

Ранее также стало известно, что руководство «Барселоны» потребовало от игроков пойти на снижение зарплат, но команда не намерена вести переговоры.

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