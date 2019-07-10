Пике придется заплатить 2 миллиона евро за долги по налогам

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заплатит более 2 миллионов евро, чтобы погасить долги по налогам, информирует 20minutos.es.

Как отмечается, Национальная судебная коллегия Испании отклонила апелляцию испанского футболиста на решение Центрального административно-хозяйственного суда.

В 2016 году Пике обязали выплатить 2,1 миллиона в виде штрафов и задолженности по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год. Защитник сборной Испании использовал передачу своих имиджевых прав, чтобы избежать уплаты налогов.

Пике еще может обжаловать решение в Верховном суде Испании.