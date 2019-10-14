Пике поддержал заявление «Барселоны» со словами поддержки заключенных политиков Каталонии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал заявление каталонского клуба в отношении девятерых лидеров Каталонии. Ранее Верховный испанский суд приговорил их к тюремным срокам от девяти до 13 лет за организацию акций и проведение референдума о независимости в 2017 году.

— Горд быть частью этого клуба, — написал Пике в своем Twitter.