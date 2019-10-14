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Пике поддержал заявление «Барселоны» со словами поддержки заключенных политиков Каталонии

14:04
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал заявление каталонского клуба в отношении девятерых лидеров Каталонии. Ранее Верховный испанский суд приговорил их к тюремным срокам от девяти до 13 лет за организацию акций и проведение референдума о независимости в 2017 году.

— Горд быть частью этого клуба, — написал Пике в своем Twitter.

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