Пике поддержал заявление «Барселоны» со словами поддержки заключенных политиков Каталонии
14:04
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал заявление каталонского клуба в отношении девятерых лидеров Каталонии. Ранее Верховный испанский суд приговорил их к тюремным срокам от девяти до 13 лет за организацию акций и проведение референдума о независимости в 2017 году.
— Горд быть частью этого клуба, — написал Пике в своем Twitter.
Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS— Gerard Piqu? (@3gerardpique) October 14, 2019