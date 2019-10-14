«Барселона» поддержала заключенных политиков Каталонии

«Барселона»? на своем официальном сайте выступила с заявлением в отношении девятерых лидеров Каталонии. Ранее Верховный испанский суд приговорил их к тюремным срокам от девяти до 13 лет за организацию акций и проведение референдума о независимости в 2017 году.

— «Барселона», как одна из ведущих организаций в Каталонии, защищает свободу волеизъявления и право принимать решения, — говорится в сообщении «Барселоны». — Сегодня после вынесения Верховным судом решения по делу против каталонских гражданских и политических лидеров клуб заявляет, что превентивное тюремное заключение не поможет разрешить конфликт, потому что тюрьма не является решением.

Разрешение конфликта в Каталонии должно происходить исключительно из политического диалога. Поэтому сейчас, как никогда ранее, клуб просит всех политических лидеров руководить процессом диалога и переговоров по урегулированию этого конфликта, что также должно позволить освободить осужденных гражданских и политических лидеров. «Барселона» также выражает свою поддержку и солидарность семьям тех, кто лишен свободы.

Напомним, максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас (13 лет). Бывший лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель организации «Омниум културал» Жорди Куишарт приговорены к девяти годам. Экс-спикер парламента региона Карме Форкадель получила 11 лет и шесть месяцев тюрьмы.