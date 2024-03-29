Педри вернутся к тренировкам с «Барселоной»
Полузащитник «Барселоны» Педри вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.
По информации СМИ, испанец может успеть восстановиться к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».
3 марта у 21-летнего игрока произошел рецидив травмы мышц правого бедра. Хавбек сталкивался с аналогичной проблемой уже дважды за текущий сезон.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|29
|22
|6
|1
|64-20
|72
|
2
|Барселона
|29
|19
|7
|3
|60-34
|64
|
3
|Жирона
|29
|19
|5
|5
|59-34
|62
|
4
|Атлетик
|29
|16
|8
|5
|50-26
|56
|
5
|Атлетико
|29
|17
|4
|8
|54-34
|55
|
6
|Р. Сосьедад
|29
|12
|10
|7
|42-31
|46
|
7
|Бетис
|29
|10
|12
|7
|34-33
|42
|
8
|Валенсия
|28
|11
|7
|10
|32-32
|40
|
9
|Вильярреал
|29
|10
|8
|11
|47-51
|38
|
10
|Хетафе
|29
|9
|11
|9
|37-42
|38
|
11
|Лас-Пальмас
|29
|10
|7
|12
|29-32
|37
|
12
|Осасуна
|29
|10
|6
|13
|33-43
|36
|
13
|Алавес
|29
|8
|8
|13
|26-35
|32
|
14
|Мальорка
|29
|6
|12
|11
|25-35
|30
|
15
|Р. Вальекано
|29
|6
|11
|12
|25-38
|29
|
16
|Севилья
|29
|6
|10
|13
|36-44
|28
|
17
|Сельта
|29
|6
|9
|14
|32-44
|27
|
18
|Кадис
|29
|3
|13
|13
|20-40
|22
|
19
|Гранада
|28
|2
|8
|18
|30-58
|14
|
20
|Альмерия
|29
|1
|10
|18
|28-57
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.03
|23:00
|
Кадис – Гранада
|- : -
|30.03
|16:00
|
Хетафе – Севилья
|- : -
|30.03
|18:15
|
Альмерия – Осасуна
|- : -
|30.03
|20:30
|
Валенсия – Мальорка
|- : -
|30.03
|23:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|- : -
|31.03
|15:00
|
Сельта – Р. Вальекано
|- : -
|31.03
|17:15
|
Жирона – Бетис
|- : -
|31.03
|19:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|- : -
|31.03
|22:00
|
Реал – Атлетик
|- : -
|1.04
|22:00
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|15
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|22
|2
|4
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|21
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
Новости