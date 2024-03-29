Педри вернутся к тренировкам с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Педри вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.

По информации СМИ, испанец может успеть восстановиться к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

3 марта у 21-летнего игрока произошел рецидив травмы мышц правого бедра. Хавбек сталкивался с аналогичной проблемой уже дважды за текущий сезон.