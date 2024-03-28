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28 марта, 23:12

Презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала» может быть перенесена на август

Сергей Разин
корреспондент
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Презентация форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в качестве игрока «Реала» может быть перенесена на август, сообщает As.

По сведениям источника, мадридский клуб может представить 25-летнего француза в начале августа, когда к воманда вернется из турне по США. Отмечается, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам намерен собрать команду перед Евро-2024 за две недели до старта турнира, который начнется 14 июня.

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий отказался от бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро. Он также заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В СМИ писали, что футболист летом станет игроком «Реала».

В этом сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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