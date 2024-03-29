Хави заявил, что не изменит своего решения уйти из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о своем будущем в каталонском клубе.

«Я благодарен клубу и президенту Деко. Но сейчас мое решение не изменится», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. Специалист возглавляет команду с ноября 2021 года.

После 29 туров ла лиги сине-гранатовые занимают второе место, набрав 64 очка. Каталонцы отстают от лидируещего «Реала» на 8 очков.