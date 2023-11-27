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Педри считает, что «Барселона» лишится многих качеств без Гави

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал травму своего одноклубника и друга Гави. Он заявил, что каталонцам не хватает его любви к клубу.

«Я всячески подбадривал его, так как сам знаю, что значит получать травмы, хотя мои повреждения были не такими серьезными. Без Гави «Барселона» лишается многих качеств — нам будет не хватать его решимости, его любви к клубу», — сказал в интервью Diario Sport Педри.

Гави получил травму в матче сборной Испании против Грузии (3:1) в отборочном турнире Евро-2024. Он повредил крестообразную связку колена и боковой мениск. Из-за этого футболист, скорее всего, пропустит чемпионат Европы.

В текущем сезоне в активе Гави 2 гола и 1 результативная передача в 15 матчах за «Барселону».

ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
Педри (Барселона)
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Хетафе 14 4 7 3 17-18 19
9
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
10
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
11
 Лас-Пальмас 14 5 3 6 11-13 18
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 13 2 4 7 10-20 10
17
 Мальорка 13 1 6 6 12-19 9
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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 1 : 0
26.11 16:00
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