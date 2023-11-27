Педри считает, что «Барселона» лишится многих качеств без Гави

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал травму своего одноклубника и друга Гави. Он заявил, что каталонцам не хватает его любви к клубу.

«Я всячески подбадривал его, так как сам знаю, что значит получать травмы, хотя мои повреждения были не такими серьезными. Без Гави «Барселона» лишается многих качеств — нам будет не хватать его решимости, его любви к клубу», — сказал в интервью Diario Sport Педри.

Гави получил травму в матче сборной Испании против Грузии (3:1) в отборочном турнире Евро-2024. Он повредил крестообразную связку колена и боковой мениск. Из-за этого футболист, скорее всего, пропустит чемпионат Европы.