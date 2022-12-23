Педри рассказал, кто мог бы заменит Серхио Бускетса в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о том, что Серхио Бускетс планирует покинуть команду.

«Я надеюсь, что он продолжит, он очень важный игрок. Мне нравится играть с ним. Когда его с нами нет, мы замечаем его отсутствие на поле. Надеюсь, что он пробудет здесь как можно дольше», — сказал Педри.

Также он предположил, кто мог бы заменить Бускетса в команде.

«Френки может стать ему хорошей заменой. Он играл на этой позиции в составе своей национальной команды», — добавил футболист.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что Бускетс намерен покинуть «Барселону» в конце этого сезона. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.