Пако Алькасер летом может перейти в «Атлетико»

Нападающий «Вильярреала» Пако Алькасер может перейти в «Атлетико» в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, мадридский клуб находится в поиске усиления для атакующей линии и считает, что 26-летний испанец справится с этой задачей. Зимой Алькасер, недовольный своим игровым временем в «Боруссии», перешел в «Вильярреал» за 23 миллиона евро, однако источник сообщает, что форвард может вновь сменить команду летом.

Алькасер провел за «Вильярреал» 5 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Один из мячей Алькасер забил в матче против «Атлетико» (1:3) в 25-м туре чемпионата Испании.