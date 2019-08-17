Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

Овации в честь Адуриса после гола в ворота «Барселоны». Видео из раздевалки «Атлетика»

13:18
Теги:

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис стал автором единственного и победного гола в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:0). Официальный Twitter клуба из Бильбао опубликовал видео из раздевалки команды после окончания встречи. Одноклубники встретили 38-летнего форварда аплодисментами.

Напомним, что Адурис отличился спустя минуту после выхода на замену в игре с «Барселоной». Испанец вколотил мяч в сетку ворот каталонцев ударом с лета через себя.

Атлетик — Барселона

Адурис забил сумасшедший гол ударом через себя в ворота «Барселоны». Вы верите, что ему 38 лет?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир