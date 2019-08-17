Овации в честь Адуриса после гола в ворота «Барселоны». Видео из раздевалки «Атлетика»

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис стал автором единственного и победного гола в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:0). Официальный Twitter клуба из Бильбао опубликовал видео из раздевалки команды после окончания встречи. Одноклубники встретили 38-летнего форварда аплодисментами.

Напомним, что Адурис отличился спустя минуту после выхода на замену в игре с «Барселоной». Испанец вколотил мяч в сетку ворот каталонцев ударом с лета через себя.

Адурис забил сумасшедший гол ударом через себя в ворота «Барселоны». Вы верите, что ему 38 лет?