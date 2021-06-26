Перес назвал Бэйла одним из лучших игроков Европы
17:20
Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о нападающем Гарете Бэйле.
«Я помню все финалы, которые мы выиграли с ним. Это один из лучших игроков Европы.
Помню его ножницы в финале Лиги чемпионов в Киеве, мяч головой, забитый в Лиссабоне, и забег в игре против «Барселоны» в финале Кубка Испании», — приводит слова Переса Marca.
В сезоне-2020/21 31-летний валлиец выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Реала». Он провел 20 матчей в чемпионате Англии, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/06/24/60d4f9f7268e3ef60b8b461c.html
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