Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Осасуна» выкупила у «Жироны» контракт защитника Ромалью

12:02
Теги:

Защитник Чимено Хименес Ромалью стал полноценным игроком «Осасуны». Клуб выкупил трансфер 28-летнего испанца, который планирует выступать за сборную Анголы, у «Жироны», сообщает сайт «Осасуны».

Сумма сделки составила 700 тысяч евро за аренду еще на один год. Опция выкупа игрока следующим летом обойдется «Осасуне» в 10 миллионов евро.

Часть прошлого сезона Ромалью провел в «Осасуне» на правах аренды. Он успел сыграть за команду 9 матчей в чемпионате и Кубке Испании.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Боярский сравнил слова Черчесова и Шевченко после поражений
«Сногсшибательная девушка». Севастьянова выложила фото в леопардовом купальнике
Гости не попадут на полуфиналы и финал Евро без карантина. Еще и поэтому Англия — фаворит турнира
Смолов — о критике со стороны Черчесова: «Конечно, слышал. Все слышали»
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд