«Осасуна» выкупила у «Жироны» контракт защитника Ромалью
12:02
Защитник Чимено Хименес Ромалью стал полноценным игроком «Осасуны». Клуб выкупил трансфер 28-летнего испанца, который планирует выступать за сборную Анголы, у «Жироны», сообщает сайт «Осасуны».
Сумма сделки составила 700 тысяч евро за аренду еще на один год. Опция выкупа игрока следующим летом обойдется «Осасуне» в 10 миллионов евро.
Часть прошлого сезона Ромалью провел в «Осасуне» на правах аренды. Он успел сыграть за команду 9 матчей в чемпионате и Кубке Испании.
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