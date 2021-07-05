«Осасуна» выкупила у «Жироны» контракт защитника Ромалью

Защитник Чимено Хименес Ромалью стал полноценным игроком «Осасуны». Клуб выкупил трансфер 28-летнего испанца, который планирует выступать за сборную Анголы, у «Жироны», сообщает сайт «Осасуны».

Сумма сделки составила 700 тысяч евро за аренду еще на один год. Опция выкупа игрока следующим летом обойдется «Осасуне» в 10 миллионов евро.

Часть прошлого сезона Ромалью провел в «Осасуне» на правах аренды. Он успел сыграть за команду 9 матчей в чемпионате и Кубке Испании.