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«Севилья» объявила о переходе вратаря Дмитровича, который забил гол «Атлетико»

20:33
Марко Дмитрович. Фото Instagram
Марко Дмитрович. Фото Instagram
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Голкипер Марко Дмитрович стал игроком «Севильи» на правах свободного агента, сообщает официальный Twitter испанской команды. Контракт с 29-летним сербским футболистом рассчитан на четыре года.

В минувшем сезоне Дмитрович выступал за «Эйбар», где провел 35 матчей, забил один гол и пропустил 49 мячей. 1 июля вратарь покинул клуб в связи с истечением контракта.

21 января 2021-го Дмитрович реализовал пенальти в матче 19-го тура ла лиги с «Атлетико» (1:2).

На счету Дмитровича 18 игр в составе сборной Сербии.

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