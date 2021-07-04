«Севилья» объявила о переходе вратаря Дмитровича, который забил гол «Атлетико»
20:33
Голкипер Марко Дмитрович стал игроком «Севильи» на правах свободного агента, сообщает официальный Twitter испанской команды. Контракт с 29-летним сербским футболистом рассчитан на четыре года.
В минувшем сезоне Дмитрович выступал за «Эйбар», где провел 35 матчей, забил один гол и пропустил 49 мячей. 1 июля вратарь покинул клуб в связи с истечением контракта.
21 января 2021-го Дмитрович реализовал пенальти в матче 19-го тура ла лиги с «Атлетико» (1:2).
На счету Дмитровича 18 игр в составе сборной Сербии.
? @the_mitrovic1 has signed for #SevillaFC and will be unveiled tomorrow at the Ram?n S?nchez-Pizju?n. ??— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) July 4, 2021
Welcome to Sevilla, Marko!#WeareSevilla #NeverSurrender
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю